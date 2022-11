Dąbrowski: W Polsce nie zabraknie energii elektrycznej

W Polsce nie zabraknie energii elektrycznej ani węgla. My jako Polska Grupa Energetyczna dostaliśmy zadanie specjalne, aby zasypać tę lukę po węglu rosyjskim na rynku w wyniku ogłoszonych sankcji, zakazu importu węgla z Rosji po to, aby nie finansować zbrodniczej machiny, która wywołała wojnę w Ukrainie, tak, że nie zabraknie podstawowych nośników, pragnę o tym zapewnić – powiedział w czwartek podczas Kongresu 590 w wywiadzie z Maciejem Wośko szef PGE Wojciech Dąbrowski

Oczywiście też należałoby myśleć o mądrym korzystaniu z energii, po to aby starczyło jej dla wszystkich. Właściwa byłaby kwestia racjonalnego korzystania z energii, aby jej nie zabrakło, ale dzisiaj powtarzam z pełną stanowczością: Nie ma zagrożenia black-outami, nie ma zagrożenia, że zabraknie paliwa – paliwa jest w Polsce dostatecznie dużo. W tej chwili paliwo węglowe jest rozwożone do samorządów, samorządy się zaangażowały w redystrybucję węgla, który my importujemy. Zapewniam wszystkich klientów w Polsce, że będą mieli węgiel, jeśli go jeszcze do tej pory nie kupili, nie ma obawy, i będzie energia elektryczna w zimie, będzie ciepło.

Maciej Wośko: Z czego może wynikać to opowiadanie polityków w mediach, że nie poradzimy sobie bez rosyjskiego węgla, bez rosyjskiego gazu, że już nie tylko Europa, ale też Polska, jeśli tylko dalej będziemy wspierać Ukrainę, to po prostu będzie zimno w mieszkaniach, ciemno wieczorami, bo nie będzie prądu, nie będzie gdzie naładować komórki. Ukraińcy są dzisiaj ofiarami ataku militarnego na infrastrukturę energetyczną. Czy my jesteśmy bezpieczni?

Jesteśmy oczywiście bezpieczni, bo jesteśmy członkiem NATO. Liczę na to, że nasi sojusznicy w sytuacji zagrożenia wywiążą się z zobowiązań, które złożyli przed nami, które podpisaliśmy wspólnie w porozumieniach. A jeśli chodzi o wypowiedzi w mediach, o wpisywanie się niektórych w tę retorykę rosyjską, retorykę dezinformacji, retorykę mającą na celu wywołanie niepokoju i obaw wśród polskiego społeczeństwa, że zabraknie energii, zabraknie węgla, że będzie zimno i ciemno – jest to retoryka wprowadzone przez agentów wpływu, ubolewam nad tym, że często podejmowanie przez niektórych przedstawicieli polityki, ale także przez niektóre media. Jest to działanie przeciwko Polsce, mające na celu doprowadzenie do dezintegracji, a może i wywołania zamieszek, to jest w interesie Putina. Wywoływanie niepokoju w krajach Unii Europejskiej, wywoływanie niepokoju w Polsce ma na celu odwrócenie uwagi od tego, co Putin robi w Ukrainie - od agresji na ludność cywilną, agresji na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie.

Zielony zwrot Tauronu

Podczas Kongresu 590 o bezpieczeństwie energetycznym Polski mówił także Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia, odpowiadając na pytanie Macieja Wośko m.in. o to, jak będzie z zielonym zwrotem Tauronu w obecnej, trudnej w obszarze energetyki sytuacji.

Władimir Putin i Federacja Rosyjska uderza bezpośrednio, poza oczywiście militarną wojną w Ukrainie, w infrastrukturę krytyczną, w energetykę, nie tylko ukraińską, ale w całej Europie, tam militarnie, a tu różnego rodzaju formami szantażu. Nie będziemy zatrzymywać naszego zielonego zwrotu, ale będziemy robić to w takim tempie, żeby nawet przez chwilę nie naruszyć bezpieczeństwa energetycznego. Zrewidowaliśmy nasze decyzje dot. paliwa gazowego, które miało być tzw. paliwem przejściowym, możemy i będziemy budować różnego rodzaju źródła gazowe, ale tylko w takiej ilości, abyśmy mieli pewność, że tego paliwa nam nie braknie, bo to paliwo nie może płynąć z kierunku rosyjskiego, ponieważ my nie możemy już nigdy być szantażowani energetycznie przez naszych wschodnich, a tak naprawdę, w przypadku Polski, naszych północnych sąsiadów – powiedział Szczeszek.

