Anna Moskwa: 6 tys. zł dla indywidualnych prosumentów

W ramach programu Mój Prąd podnosimy od 15 grudnia br. poziom dofinansowania dla instalacji PV do 6 tys. zł - zapowiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że osiągalny jest cel 50 GW w odnawialnych źródłach energii w 2030 r.

Dzisiaj mamy jedną, małą dobrą wiadomość (…). Zdecydowaliśmy się przygotować kolejną edycję programu „Mój Prąd” - poinformowała minister Anna Moskwa podczas „Konferencja Stron Porozumień Sektorowych”.

Szefowa MKiŚ przekazała, że dofinansowanie dla indywidualnego prosumenta będzie wynosiło 6 tys. zł, a magazyny energii mogą liczyć na 16 tys. zł. „To są dwie nowe dobre zmiany, które chcemy od 15 grudnia wprowadzić” - powiedziała Moskwa.

Minister napisała we wtorek na Twitterze: „Rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu Mój Prąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji PV do 6 tys. zł, a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu”.

W kwietniu br. ruszył nabór wniosków w czwartej odsłonie programu promocji fotowoltaiki „Mój prąd”. Dotacje nadal można otrzymać do instalacji samych paneli, choć większe wsparcie - nawet do 20,5 tys. zł - mogą dostać ci, którzy rozszerzą inwestycję o magazyny energii i systemy zarządzania energią. Nabór wniosków ma potrwać do 22 grudnia bądź do wyczerpania przewidzianej alokacji, czyli 350 mln zł.

Celem programu „Mój Prąd” na lata 2021-2023 jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Polski. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu.

Minister Moskwa poinformowała na wtorkowej konferencji też, że osiągalny jest cel 50 GW w odnawialnych źródłach energii w 2030 r.

Jeszcze pewnie 2-3 lata temu powiedzielibyśmy, że to jest taki cel bardzo odległy” - powiedziała. Jak dodała, „ten cel na pewno nam się uda osiągnąć”.

W marcu resort przedstawił założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, które przewidują dalszy rozwój OZE oraz dynamizację we wszystkich sektorach, co przy zwiększonych ambicjach może oznaczać osiągniecie 50 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach już w 2030 r.

Czytaj także: Stabilna energetyka to bezpieczne państwo

PAP (autor: Aneta Oksiuta, Anna Bytniewska)/gr