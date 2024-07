Koniec z fotowoltaiką. Rząd tnie dofinansowanie "Mój prąd"

Mikroinstalacje PV, zgłaszane do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r. dostaną dofinansowanie z programu Mój Prąd 6.0 tylko, jeśli będzie im towarzyszyć magazyn energii - wynika z opublikowanych przez ministerstwo klimatu założeń programu.

Cięcia, czyli nowe wymogi

Zgodnie z opublikowanym przez MKiŚ dokumentem, wymogiem obligatoryjnym dla dofinansowania z programu Mój Prąd 6.0 mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r. będzie dołączenie do PV magazynu energii jako elementu dodatkowego.

Dofinanowanie warunkowe

W takim wypadku dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW oraz 16 tys. zł, jeżeli elementem dodatkowym jest magazyn energii elektrycznej, a 5 tys. zł - jeśli jest nim magazyn ciepła.

Koniecznym warunkiem dofinansowania będzie rozliczanie mikroinstalacji w systemie net-billing. Dla mikroinstalacji przyłączonych w okresie obowiązywania wcześniejszego systemu net metering, czyli przez 1 kwietnia 2022 r., warunkiem uzyskania dofinansowania do urządzenia dodatkowego, czyli magazynu ciepła lub energii elektrycznej, będzie przejście na system net-billing - wynika z dokumentu.

