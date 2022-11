Min. Moskwa: Wymusimy głosowanie ws. ceny maksymalnej na gaz

Wymusimy głosowanie ws. ceny maksymalnej na gaz - powiedziała w czwartek w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa po spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki.

Na pytanie, czy Polska „wymusi” głosowanie 13 grudnia (ws. ceny maksymalnej na gaz - PAP) szefowa resortu klimatu odpowiedziała, że „absolutnie tak”. „Nawet jeśli nie będzie tego głosowania na sali, głosowanie pisemne będzie 2-3 dni po” - powiedziała.

„To skomplikowany dokument, więc być może będzie potrzebne tłumaczenie czy uzupełnienie legislacyjne. Jest to praktyka powszechna przy dokumentach energetycznych” - wyjaśniła.

Dodała, że Polska, Węgry, Włochy, również Hiszpania, Litwa i wiele innych państw jest zdeterminowana do tego. „Teraz zdecydowanie ci, którzy mówią nie, są w mniejszości. Niemcy nie mówią dziś nie, twierdzą, że są gotowi do dalszej pracy, my mówimy sprawdzam” - powiedziała minister Moskwa.