Bank Pekao zwiększył finansowanie dla PPL

Bank Pekao i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) podpisały umowę finansowania dla zarządzającej polskimi lotniskami firmy, podał bank. Zawarty aneks do programu emisji obligacji zakłada zwiększenie finansowania do kwoty 400 mln zł i wydłużenie programu do końca 2024 r.

Obecna umowa to kontynuacja programu z 2015 roku, opiewającego na kwotę 600 mln zł, z którego środki trafiły na finansowanie rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie, podano.

Bank Pekao należy do zdecydowanych liderów w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych i strategicznych przedsiębiorstw. Z PPL współpracujemy od 1999 roku, czego owocem było m.in. finansowanie rozbudowy ośmiu regionalnych portów lotniczych. Cieszę się, że to nasze unikalne doświadczenie przekłada się na partnerstwo przy kolejnym projekcie - powiedział wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao współpracuje z PPL od ponad 20 lat. W ubiegłych latach współuczestniczył w finansowaniu rozbudowy lub modernizacji ośmiu lotnisk: w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Modlinie, Łodzi, we Wrocławiu, Poznaniu i Szymanach na Mazurach. Aktualne zaangażowanie Banku Pekao w inwestycje na lotniskach przekracza 1 mld zł, a łączna kwota finansowania projektów lotniczych w ciągu ostatnich 12 lat jest powyżej 2,5 mld zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj więcej: Są nowe wyniki Orlenu. „Pierwsze efekty budowy silnego koncernu”