MRiPS: renty i emerytury będą wypłacane na czas

W najbliższych latach 2023–2027 sytuacja FUS będzie stabilna. Renty i emerytury będą wypłacane na czas i nie zabraknie na to pieniędzy – zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiadając na doniesienia medialne na ten temat.

„Gazeta Wyborcza” napisała we wtorek, że do 2027 r. na emerytury zabraknie 300 mld zł. Gazeta, powołując się na prognozy ZUS, wskazała, że najbardziej optymistyczny wariant zakłada, że w 2023 r. na wypłaty świadczeń zabraknie 44,1 mld zł, a w 2027 r. – 64,6 mld zł. Według pesymistycznego scenariusza ZUS – jak czytamy w „GW” – w 2023 r. deficyt roczny wyniesie 60,8 mld zł, a w 2027 r. – 101,7 mld zł.

Zakładając ostrożnie, że średnio w ciągu najbliższych pięciu lat co roku będzie brakować na wypłaty 60 mld zł, to do 2027 r. zabraknie na emerytury aż 300 mld zł” – wylicza „Gazeta Wyborcza”.