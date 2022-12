Rząd zdecydował o czternastej emeryturze

Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy - powiedział „Super Expressowi” wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Robimy, co możemy, żeby seniorzy w tym niełatwym czasie mieli trochę lżej - dodał.

Gazeta przypomina, że od marca 2023 r. najniższe gwarantowane emerytury mają wzrosnąć o minimum 250 zł brutto, a wyższe o co najmniej 13,8 proc. W kwietniu zostanie emerytom wypłacona „13” w wysokości emerytury minimalnej. W drugiej połowie roku, według deklaracji polityków PiS, zostanie wypłacona także 14. emerytura – pisze „Super Express”.

Wiceminister rodziny zapewnił, że seniorzy mogą być pewni „14” w 2023 roku. „Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy. Robimy, co możemy, żeby seniorzy w tym niełatwym czasie mieli trochę lżej” - podkreślił Szwed. (PAP)