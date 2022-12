Dekarbonizacja trwa, Polska otrzyma 4 mld euro "na górnictwo"

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską planów sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych to kolejny dowód na to, że środki unijne dla Polski nie są i nie były zagrożone. Blisko 4 miliardy euro trafią do Polski - powiedziała PAP europosłanka Andżelika Możdżanowska (PiS)

To bardzo ważny moment wieńczący moją kilkuletnią pracę w Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego w tym zakresie. Blisko 4 miliardy euro trafią do Polski, w tym 415 mln euro dla Wielkopolski na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę miejsc pracy. Samorządy wykonały ogromną pracę przygotowując plany transformacji za co im serdecznie dziękuję. Jestem przekonana, że te środki odegrają kluczową rolę przy inwestycjach w czystą energię i wsparciu pracowników – oświadczyła Możdżanowska.

Czytaj też: Węgiel tanieje! Jest już 4 razy droższy niż dwa lata temu

Czytaj też: Lament mediów. Rząd „pośpieszył się z zakupem węgla”

Dekarbonizacja, czyli redukcja emisji CO2, budzi ogromne emocje. Koniński ZE PAK przechodzi obecnie duże zmiany, a właśnie środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w tym pomogą. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską planów sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych to kolejny dowód na to, że środki unijne dla Polski nie są, nie były zagrożone i będą trafiać do naszego kraju – dodała europosłanka.

KE przyjęła w poniedziałek pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Ich wartość wynosi ponad 3,85 mld euro. Dotyczą one wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.

Większość przypisanych Polsce środków z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji (FST) - 2,4 mld euro - trafi na Śląsk i do zachodniej Małopolski. Środki z funduszu będą wspierać w szczególności dywersyfikację lokalnej gospodarki dzięki inwestycjom w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach energii ze źródeł odnawialnych i czystej mobilności oraz w innych zielonych sektorach - poinformowała KE.

Aby naprawić szkody w środowisku spowodowane przez przemysł wydobywczy, FST zainwestuje również w rekultywację i dekontaminację 2,8 tys. hektarów terenów pogórniczych - dodała.

FST przeznaczy ponadto środki na szkolenia dla 100 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze paliw kopalnych, aby wyposażyć ich w nowe umiejętności, umożliwiające pracę w sektorach odnawialnych i neutralnych dla klimatu - obiecała KE.

Podregion koniński w Wielkopolsce otrzyma 415 mln euro na plan odejścia od wydobycia węgla brunatnego i opalanych nim elektrowni. Na Dolnym Śląsku podregion wałbrzyski otrzyma 581,5 mln euro na stopniowe odejście od węgla.

Mniej węgla dla Bełchatowa

W województwie łódzkim oprócz kopalni węgla znajduje się również największy indywidualny emitent CO2 w UE – elektrownia Bełchatów. Polska zobowiązała się, że do 2030 roku w znacznym stopniu ograniczy wydobycie i spalanie węgla brunatnego w tym regionie. 369,5 mln euro pochodzących ze środków unijnych ma zostać zainwestowanych w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych MŚP i w laboratoria badawcze, a także w efektywność energetyczną i wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych.

FST wspiera obszary szczególnie dotknięte skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Takie obszary wskazuje się w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji podczas prowadzonych z KE negocjacji umów partnerstwa na lata 2021–2027 i powiązanych programów.

Czytaj też: Gliński: pomoc Ukrainie naszą cywilizacyjną powinnością

PAP/mt