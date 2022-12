Białoruś: Rosja ściąga sprzęt wojskowy w okolice Brześcia

W obwodzie brzeskim na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą przemieszczają się 24 jednostki sprzętu wojskowego, w tym cztery przyczepy z czołgami T-80, bateria moździerzy, pojazdy łączności i sprzęt inżynieryjny - poinformował w poniedziałek niezależny kanał na Telegramie Biełaruski Hajun.

Kanał podał, że według informacji oficjalnej propagandy białoruskiej są to przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu ćwiczeń bojowych tzw. wspólnego regionalnego zgrupowania Sił Zbrojnych Rosji i Białorusi.

Pierwsza kolumna ze sprzętem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej ruszyła z poligonu Obuz-Lesnowski (rejon baranowicki, obwód brzeski) w kierunku poligonu Brześć (rejon brzeski, obwód brzeski) w poniedziałek rano.

Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) określił włączenie się armii Białorusi do wojny z Ukrainą jako „niezwykle mało prawdopodobne”. Jednak Rosja nadal wykorzystuje Białoruś do szkolenia swoich zmobilizowanych wojsk. W ubiegłym tygodniu na stacji kolejowej Połonka (rejon baranowicki, obwód brzeski) pojawił się kolejny pociąg ze sprzętem dla rosyjskich sił zbrojnych.

PAP/kp