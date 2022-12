Bezpieczeństwo jednym z priorytetów szwedzkiej prezydencji

Bezpieczeństwo, odporność poprzez wzrost konkurencyjności, dobrobyt jako zielona transformacja oraz wartości demokratyczne i rządy prawa będą czterema priorytetami prezydencji Szwecji w UE - poinformował w środę Ulf Kristersson, premier prawicowo-konserwatywnego rządu Szwecji - jednego z najbogatszych krajów Europy

Szwecja 1 stycznia przejmie półroczne przewodnictwo w Radzie UE od Czech.

Kristersson w swoim przemówieniu w szwedzkim parlamencie odniósł się do trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. „Wojna będzie miała decydujący wpływ na naszą prezydencję. Po części wiemy, jak utrzymać europejską jedność we wsparciu Ukrainy, zwiększyć pomoc gospodarczą, humanitarną i wojskową dla Ukrainy (…)” - mówił. „W innych częściach nie wiemy, co się stanie na wiosnę i lato 2023. Szwecja będzie przygotowana do szybkiego i zdecydowanego działania” - zapewnił.

Według premiera Szwecji główną misją Sztokholmu będzie „przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa Europy”. „Systematycznie stając w obronie Ukrainy, ale także podkreślając geopolityczne znaczenie UE w coraz bardziej niepewnym świecie” - podkreślił Kristersson. Dodał, że „UE wraz z NATO musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność zbiorową za bezpieczeństwo europejskie”. „Szwecja będzie liderem w realizacji celów zawartych w strategicznym kompasie UE. Priorytetem jest też bezpieczeństwo wewnętrzne i walka z przestępczością zorganizowaną” - mówił Kristersson.

Premier Szwecji jako drugi priorytet wymienił działania na rzecz zwiększenia odporności UE na międzynarodowe kryzysy poprzez zwiększenie konkurencyjności i uniezależnienie się od importu z Rosji oraz Chin. Jako konkretne działanie wymienił kontynuację prac nad europejskim ekosystemem półprzewodników.

W trzecim priorytecie rząd Szwecji chce zwiększyć produkcję energii bez paliw kopalnych. „Będziemy kontynuować prace nad propozycjami zawartymi w pakiecie dotyczącym rynku gazu, aby zastąpić rosyjskie źródła energii źródłami niskoemisyjnymi” - mówił Kristersson.

Czwartym priorytetem będzie ochrona wartości demokratycznych oraz rządów prawa. „Niepokojące są raporty pokazujące, jak obniżył się poziom demokracji w różnych krajach UE. (…). W trakcie prezydencji Szwecja będzie kontynuować prace Rady UE w procedurach art. 7 i bronić prawa UE do uzależniania wypłat funduszy od zasad praworządności” - zaznaczył Kristersson.

Szwecja kierowała pracami Rady UE poprzednio dwukrotnie - w 2001 roku oraz w 2009 roku. Podczas szwedzkiej prezydencji w Szwecji zaplanowano około 150 spotkań, z czego 55 poza Sztokholmem od Malmoe na południu do Kiruny na północy kraju. Oficjalna strona internetowa to www.sweden2023.eu.

