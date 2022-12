Buda: Nowy program mieszkaniowy to rewolucja

„Program kierujemy do osób, które mogą sobie kupić mieszkanie już teraz i mają taką potrzebę i możliwości, ale również do tych, które chcą to mieszkanie kupić za kilka lat. Niestety często jest tak, że nie jesteśmy systematyczni w odkładaniu na mieszkania. Brak oszczędzania to jeden z większych problemów naszego społeczeństwa” - mówi w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl Waldemar Buda, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie”.

W rozmowie przeprowadznej przez Maksymiliana Wysockiego dodaje również, że nowa propozycja jest bezpieczna dla kredytobiorców.

-(…) Po pierwsze państwowa dopłata do kredytu sprawia, że dla klienta jest przez on przez 10 lat oprocentowany na poziomie do wysokości 2 proc. My dopłacamy resztę różnicy do rat jakie by normalnie płacił. Natomiast sposób konstrukcji tych kredytów, czyli że w okresie dopłat są one malejące sprawi, że po 10 latach, po zakończeniu dopłat państwowych, nie będzie dużej różnicy w koszcie takiego kredytu (…) - podkreśla Waldemar Buda.

