Pytania o 40 tys. euro miesięcznie dla Radka Sikorskiego

Jak wynika z analizy dokonanej przez Transparency International UE, ponad jedna czwarta (27 proc.) z 705 posłów do Parlamentu Europejskiego (MEP) zadeklarowała łącznie od 3,9 do 11,5 mln euro zewnętrznych dochodów. Analiza opiera się danych pochodzących z oświadczeń majątkowych posłów do PE