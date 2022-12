PWPW. Technologia w służbie bezpieczeństwa

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to dziś nie tylko najlepiej zabezpieczone banknoty i druki, ale także nowoczesne systemy IT oraz gwarancja procesów identyfikacji tożsamości w sieci - pisze Maciej Biernat prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w publikacji na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Cyberataki, wyłudzenia, fake newsy, oszustwa czy kradzieże tożsamości to zdarzenia, które w ostatnim czasie przybrały na sile. Dziś zarówno konflikty zbrojne, jak i aktywność grup przestępczych w dużej mierze opierają się na próbach kradzieży tożsamości oraz przejęciu wrażliwych informacji i danych. To pokazuje, jak ważne są bezpieczeństwo i wiarygodność w świecie cyfrowym. Nasze dane to jedno z najcenniejszych dóbr, o które musimy szczególnie dbać.

Profesjonalizm doceniany na świecie

PWPW jest obecnie jedną z najnowocześniejszych firm w branży security printing. Tworzymy innowacyjne i przede wszystkim bezpieczne rozwiązania dla administracji, przedsiębiorców oraz obywateli. Filarem naszej działalności jest produkcja banknotów, paszportów, dowodów osobistych, dokumentów komunikacyjnych i innych wysoko zabezpieczonych druków.

Stosowane przez nas innowacyjne zabezpieczenia i profesjonalizm zapewniają najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo. Z usług PWPW korzystają dziś firmy, instytucje i obywatele wielu państw – od Europy przez kraje Ameryki i Azji po Afrykę. Nasze produkty to także najwyższy poziom wiarygodności w kontaktach on-line.

Wiarygodność on-line

Jedyni umożliwiamy weryfikację tożsamości przy użyciu e-dowodu dzięki stworzonej przez PWPW aplikacji eDO App umożliwiającej pełne wykorzystanie warstwy elektronicznej dowodu osobistego w sposób zdalny. Dziś już niemal dziewięć milionów polskich obywateli posiada e-dowód, a potencjał przygotowanego przez PWPW rozwiązania jest nieograniczony. Każdy z posiadaczy może używać naszej aplikacji nie tylko w usługach administracji, lecz w każdej branży, w której weryfikowane są np. autentyczność dokumentu, tożsamość lub wiek klienta, a także tam, gdzie wymagany jest jego podpis.

Innowacyjność i rozwój

W naszej działalności bardzo mocno stawiamy na rozwój. Innowacyjność i kreatywność rozwiązań PWPW oparta jest na badaniach naukowych oraz doświadczeniach naszych ekspertów. Nieustająco analizujemy i wdrażamy nowe pomysły, by wyprzedzać zmiany zachodzące w otoczeniu. Dzięki temu w wielu aspektach jesteśmy prekursorem i wyznaczamy trendy, a nasze rozwiązania są implementowane w różnych zakątkach świata.

Inwestujemy w ludzi

Najcenniejszym zasobem spółki są jej pracownicy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Dlatego usprawnienie funkcjonowania PWPW widzimy także w ciągłym poszukiwaniu sposobów na rozwój naszych pracowników.

Nowoczesność i bezpieczeństwo

Dysponujemy zaawansowanym parkiem maszynowym oraz, jako jeden z niewielu podmiotów na świecie, jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces produkcyjny w jednym miejscu – od zaproponowania zabezpieczeń oraz przygotowania projektu graficznego przez produkcję (począwszy od wytworzenia podłoża, po zadruk poligraficzny oraz personalizację) po zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemów IT. Odpowiednie procedury bezpieczeństwa, których lwia część dotyczy kontroli jakości w poszczególnych fazach wytwarzania oraz nasze wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu druków gwarantują produkcję o najwyższym stopniu jakości. Posiadając liczne certyfikaty, spełniamy najwyższe normy bezpieczeństwa, w tym certyfikat INTERGRAF (ISO 14298) – dokument kluczowy dla producentów druków zabezpieczonych. Dysponujemy również świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PWPW znajduje się też na liście podmiotów Europejskiego Banku Centralnego uprawnionych do druku banknotów euro.

Troska o środowisko naturalne

Ogromną wagę przykładamy również do minimalizacji negatywnego wpływu naszego funkcjonowania na środowisko, a także ochrony zasobów naturalnych. W tym celu inwestujemy w nowoczesne maszyny i systemy, optymalizujemy procesy produkcyjne, racjonalnie korzystamy z materiałów, surowców i zasobów naturalnych; stale też podnosimy świadomość ekologiczną pracowników, by w ten sposób wpływać na ich codzienne nawyki.

Każdego dnia rozwijamy się i dbamy o to, by zagwarantować obywatelom najwyższy poziom bezpieczeństwa, biznesowi pewność i wiarygodność, a państwu silne i stabilne wsparcie.

Maciej Biernat prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

