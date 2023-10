Stawiamy na bezpieczeństwo energetyczne i paliwa przyszłości

Przedstawiona za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego koncepcja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego była śmiałym pomysłem zerwania z zależnością od rosyjskiego monopolisty. By ta wizja stała się rzeczywistością, GAZ-SYSTEM przebył długą i wyboistą drogę. Ostatecznie w 2016 r. oddano do eksploatacji Terminal LNG w Świnoujściu, dziś noszący imię śp. Prezydenta. Sześć lat później, po raz pierwszy w historii naszego kraju, gaz z szelfu norweskiego dzięki gazociągowi Baltic Pipe popłynął do Polski po dnie Bałtyku. W ten sposób nasza spółka finalnie zamknęła rozdział gazowej zależności Polski od wschodniego sąsiada. Jednak również w następnych latach, a nawet dekadach, GAZ-SYSTEM będzie miał do odegrania zasadniczą rolę w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tym razem dotyczy to także zielonej transformacji energetycznej – pisze Marcin Chludziński, prezes zarządu GAZ-SYSTEM na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Motywowane ochroną środowiska odchodzenie od paliw kopalnych można zaobserwować w wielu rejonach świata, a zapotrzebowanie na energię nadal rośnie. Wraz ze spadkiem udziału węgla jako źródła energii będziemy w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, a w nieco dalszej przyszłości atom. Jednak na obecnym etapie rozwoju technologii OZE mają dwie poważne wady: wytwarzanej z nich energii nie da się magazynować i jest ona niestabilna, gdyż zależna od kaprysów pogody. To sprawia, że sektor gazów zdekarbonizowanych będzie się dynamicznie rozwijał, a wodór, biometan i amoniak już zyskały miano paliw przyszłości. Podążając za tymi trendami, uwzględniliśmy znaczenie gazów zdekarbonizowanych w naszej nowej strategii spółki. Duża odpowiedzialność w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki spoczywa na operatorze systemu przesyłowego. GAZ-SYSTEM to spółka o znaczeniu strategicznym, ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa i misją zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Posiada więc odpowiednią infrastrukturę, zasoby i kompetencje, by przygotować i przeprowadzić projekty dające możliwość przesyłu zielonych gazów.

Kierunek – paliwa przyszłości

W charakter działania GAZ-SYSTEM wpisana jest pewna misyjność, której dobitnym przykładem było w ostatniej dekadzie konsekwentne dążenie do zerwania gazowego uzależnienia od rosyjskiego monopolisty. W 2022 r. kluczowy etap tej misji został skończony – z Rosji do Polski nie płynie dziś ani jeden metr sześcienny gazu ziemnego. Obecnie spółka, uporawszy się z realizacją tego zadania – oprócz kontynuacji działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – intensyfikuje prace związane z transformacją polskiej energetyki. Powołano już nowy pion, który zajmuje się paliwami przyszłości – wodorem, biometanem, amoniakiem czy wychwytywanym dwutlenkiem węgla. Oceniamy, że wykorzystanie tych paliw pomoże światowej i polskiej energetyce rozwiązać wiele problemów wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ze stopniowego redukowania zużycia paliw kopalnych. GAZ-SYSTEM ma ambicję być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej Polski i Europy, a w konsekwencji stać się – z korzyścią dla polskiej gospodarki – multigazową spółką.

Ważnym aspektem działalności GAZ-SYSTEM jest i będzie eksploatacja znacznie rozbudowanej w ostatnich latach sieci przesyłowej. Analizy wskazują, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na gaz ziemny nadal będzie rosnąć i że pozostanie on – także w perspektywie długoterminowej – paliwem istotnym i potrzebnym również w trakcie wdrażania transformacji energetycznej. Nasza spółka, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w dalszym ciągu rozbudowuje swoją infrastrukturę, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju i szykując się do podjęcia nowych wyzwań. Wśród obecnie prowadzonych inwestycji należy wymienić Terminal FSRU oraz gazociąg Gustorzyn–Wronów. Ten pierwszy obiekt sprawi, że także do Gdańska, podobnie jak obecnie do Świnoujścia, będą mogły przypływać statki z gazem skroplonym, który – po regazyfikacji – popłynie dalej naszą siecią przesyłową. Druga z wymienionych inwestycji umożliwi zasilanie Kielc, Radomia, Opoczna, Puław i innych pobliskich regionów, dając szansę operatorom systemów dystrybucyjnych na efektywniejszą gazyfikację gmin na tych obszarach. Gazociąg ten poprawi też znacząco zasilanie rejonu Warszawy. Rozbudowywany jest również Terminal LNG w Świnoujściu – w ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba przypływających do gazoportu statków, co potwierdza, jak ważną rolę odgrywa ten obiekt w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.

Te i inne prowadzone przez GAZ-SYSTEM inwestycje wynikają z dalszego wzrostu zapotrzebowania na przesyłane przez nas paliwo. Spółka realizuje kolejne przyłączenia dużych obiektów, takich jak np. elektrownie Dolna Odra, Rybnik i Kozienice oraz elektrociepłownia Czechnica. Potwierdzają one, że w krajowej energetyce rola gazu ziemnego nadal będzie znacząca, i to przez wiele lat. Błękitne paliwo pozostaje najprostszą drogą do zazielenienia polskiej gospodarki w przyszłości.

Strategia z perspektywą roku 2040

Rok 2022 był dla naszej spółki nie tylko szczególnie intensywny, lecz miał także szczęśliwe zakończenie. Teraz przed GAZ-SYSTEM otwiera się nowy rozdział, czego wyrazem jest m.in. przyjęta przez nas nowa strategia na lata 2023–2033 (z perspektywą do 2040 r.). Zgodnie z ogłoszoną przez premiera Mateusza Morawieckiego koncepcją Polski jako hubu energetycznego dla bezpieczeństwa regionu oraz wizją przyjętą w naszej strategii w ciągu najbliższej dekady chcemy: • być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej Polski i Europy; • być stabilizującym i skutecznie adaptującym się do zmian ogniwem polskiego systemu energetycznego; • tworzyć warunki do rozwoju rynku energetyki z uwzględnieniem gazu ziemnego i gazów zdekarbonizowanych; • dawać impuls do rozwoju niskoemisyjnej i efektywnej gospodarki regionu. Są to dla pracowników i całej spółki duże wyzwania na kolejne lata. Jestem przekonany, że GAZ-SYSTEM nie tylko pozostanie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też stanie się istotnym podmiotem w obszarze gazów zdekarbonizowanych.

Marcin Chludziński, prezes zarządu GAZ-SYSTEM

