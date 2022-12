Obowiązkowe konto na PUE dla firm

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek, także jednoosobowe firmy, powinni mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych. Przedsiębiorcy mogą założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika. Osoba upoważniona powinna mieć wcześniej założony profil PUE ZUS.

ZUS przypomina, że obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Płatnicy składek mogą elektronicznie przekazywać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Płatnicy mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji, np. do banku lub urzędu.

Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS. W takim przypadku płatnik spełnił ten obowiązek.

Konto na PUE można założyć bez wizyty w ZUS. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl. W elektronicznym formularzu poza danymi osobowymi, należy wpisać również NIP. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu rejestracji – podkreśla Paweł Żebrowski.

Podczas rejestracji za pomocą login.gov, bankowości elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

