Umowy Orlenu z Saudi Aramco absolutnie korzystne dla Polski

Wszystkie umowy Orlenu z Saudi Aramco są absolutnie korzystne dla interesu państwa, korzystne dla interesu stworzonego multienergetycznego koncernu, i są korzystne z perspektywy każdego obywatela Rzeczypospolitej – mówi członek zarządu PKN Orlen Krzysztof Nowicki na antenie Radia Gdańsk, odpowiadając na pytanie, czy rzeczywiście tak jest, jak informuje część mediów w Polsce, że umowa Orlenu z Saudi Aramco jest korzystna wyłącznie dla partnerów z Arabii Saudyjskiej

Istotny jest kontekst oceny nie pojedynczych zapisów, pojedynczych relacji handlowych wynikających z tej umowy, ale całości transakcji. Wszystkie te umowy [PKN Orlen z Saudi Aramco] są absolutnie korzystne dla interesu państwa, korzystne dla interesu stworzonego multienergetycznego koncernu, i są korzystne z perspektywy każdego obywatela Rzeczypospolitej, każdego obywatela Europy, który jest dotknięty oddziaływaniem koncernu, który dzisiaj nie działa przecież wyłącznie na terytorium Polski - mówi Krzysztof Nowicki.

Koncern multienergetyczny powstał z woli zarówno państwa, jak i koncernu PKN Orlen. To po to, żeby utworzyć podmiot zdolny do przeprowadzenia transformacji energetycznej. To my dążyliśmy do tego, aby w określonych warunkach móc koncern utworzyć. Chodzi o to, abyśmy byli w stanie przeprowadzić zmiany, które są niezbędne do tego, by funkcjonować odpowiedzialnie gospodarczo w najbliższych latach – wyjaśnia Nowicki, cytowany przez portal radiogdansk.pl.

Rafineria i petrochemia oczywiście funkcjonują w znacznym stopniu na podstawowym surowcu, jakim jest ropa naftowa. Wszyscy wiemy już dzisiaj, że kierunki dostaw ropy naftowej na świecie są zasadniczo zawężone - podkreśla Nowicki. Styczniowa decyzja z br. o tym, że partnerem strategicznym dla połączonego koncernu, czyli zarówno dla Lotosu jak i Orlenu, jest Saudi Aramco, największy na świecie producent ropy naftowej, powoduje, że dzisiaj, dzięki właśnie tej transakcji, nasze aktywa produkcyjne mają zdolność produkcyjną, a tym samym mają wartość - dodaje.

radiogdansk.pl/mt