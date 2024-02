Kolejna rezygnacja. Michał Róg odchodzi z Orlenu

Michał Róg złożył rezygnację z funkcji członka zarządu spółki - poinformował w piątek Orlen w komunikacie. Pan Róg pełnił funkcję członka zarządu tego multienergetycznego koncernu od 1 września 2018 roku

Jak wskazano w informacji, Michał Róg 2 lutego 2024 roku złożył rezygnację z funkcji członka zarządu spółki z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

W czwartek (1 lutego br.) Rada postanowiła odwołać Daniela Obajtka z funkcji prezesa zarządu Orlen S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

