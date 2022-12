Styczniowe obligacje detaliczne: Oto szczegóły oferty

W styczniu oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian; oproc. obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wyniesie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc., pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek - przekazało MF.

Resort finansów poinformował w piątek o styczniowej ofercie emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Z początkiem nowego roku oferta pozostaje bez zmian.

Ministerstwo dodało, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w styczniu 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc. dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych zmienia się co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

„W naszej ofercie mamy obligacje o zróżnicowanej konstrukcji, które dają klientom możliwości dopasowania do ich własnych potrzeb i oczekiwań. Termin zapadalności naszych obligacji kształtuje się od 3 miesięcy do 10 lat, przy oprocentowaniu stałym oraz zmiennym, opartym o stopę referencyjną NBP lub indeksowanym do inflacji. Beneficjentom programu +Rodzina 500++ oferujemy dodatkowo instrumenty 6- i 12-letnie z oprocentowaniem indeksowanym do inflacji” - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.