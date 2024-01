Niedobra informacja dla kupujących obligacje detaliczne

Resort finansów obniżył oprocentowanie w lutowej ofercie obligacji detalicznych. Bez zmian pozostały jedynie papiery trzymiesięczne.

„W lutym zdecydowaliśmy się na kolejne dostosowanie oprocentowania obligacji oszczędnościowych. Wiąże się to z niewielką obniżką oprocentowania obligacji o zapadalności od 1 roku i powyżej. Zachowujemy przy tym atrakcyjne marże w kolejnych okresach odsetkowych. Obligacje z segmentu detalicznego pozostają nadal oprocentowane preferencyjnie względem rynku hurtowego” – mówi Jurand Drop, wiceminister finansów.

I tak w ofercie lutowej:

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku – oprocentowanie bez zmian (odsetki wypłacane są na zakończenie okresu oszczędzania).

Oprocentowanie rocznych obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,05 proc. (dotychczas 6,15 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.). Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie dwuletnich obligacji w pierwszym - miesięcznym - okresie odsetkowym wynosi 6,30 proc. (dotychczas 6,40 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.) i marży 0,50 proc. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie trzyletnich obligacji w każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych wynosi 6,40 proc. (dotychczas 6,50 proc.) rocznie, a odsetki są kapitalizowane. Odsetki są wypłacane na zakończenie oszczędzania.

Oprocentowanie czteroletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55 proc. (dotychczas 6,65 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25 proc. Odsetki są wypłacane co roku.

Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,80 proc. (dotychczas 6,90 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50 proc. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Jest to już kolejna zmiana oprocentowania tzw. obligacji oszczędnościowych przy utrzymaniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp na nie zmienionym poziomie. To właśnie stopy procentowe były wskaźnikiem oprocentowania papierów detalicznych i lokat. Ich obniżka bądź podniesienie prowadziły często do zmian w ofercie na rynku lokat bankowych i także państwowych papierów oszczędnościowych. Tym razem główna stopa procentowa (referencyjna) nie zmieniła się od października tego roku.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła podczas październikowego posiedzenia stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

• stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskonta weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej;

W całym 2023 roku resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o wartości 48,7 mld zł i jest to drugi wynik w historii oferowania tych papierów po rekordowym 2022 roku, kiedy to wartość sprzedaży przekroczyła 57 mld zł.

Dla przypomnienia warto dodać, że obligacje detaliczne można kupić w oddziałach PKO BP i punktach obsługi klientów BM PKO BP oraz w punktach sprzedaży obligacji Pekao.

Czytaj także: Rekordu w obligacjach jednak nie było

Czytaj także: Recesja w Niemczech kontra polski eksport

rb