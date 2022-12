Błaszczak: Wojsko Polskie uzyska zdolność odstraszania

Na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska zdolność odstraszania i ostrzegania - podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak po zatwierdzeniu umowy na dwa satelity rozpoznawcze

Szef MON wskazał także na zalety umowy.

To niezwykle ważna zdolność, to niezwykle ważna możliwość do tego, żeby uzupełnić to wszystko, co związane jest z odstraszaniem. Ale to wszystko, co związane jest także z możliwością wczesnego ostrzegania - zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w wymiarze cywilnym - powiedział wicepremier.

Bardzo się cieszę z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska takie zdolności - podkreślił minister obrony.

One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także ze względów bezpieczeństwa dotyczących np. wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi - to jest niezwykle ważna zdolność dla straży pożarnej, stąd też bardzo się cieszę, że te zdolności znacząco się poszerzą - dodał Błaszczak.