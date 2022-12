Miliardy z unijnych środków dla PKP Intercity

Wartość funduszy unijnych pozyskanych przez PKP Intercity na tabor i infrastrukturę wyniosła od 2011 r. do dziś 3,16 mld zł, podał przewoźnik

PKP Intercity efektywnie pozyskuje i wykorzystuje fundusze unijne. Przez 12 lat narodowy przewoźnik pozyskał łącznie dofinansowania w kwocie 3,16 mld zł, które wsparły projekty o wartości 7,71 mld zł. […] Łącznie od 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, PKP Intercity przeprowadziło modernizację 553 wagonów i 33 lokomotyw spalinowych. Wsparcie z UE pozwoliło też na zakup 45 nowych wagonów, 10 lokomotyw spalinowych, 20 lokomotyw elektrycznych i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych - czytamy w komunikacie.

PKP Intercity rozpoczęło korzystanie z funduszy unijnych w 2011 roku, a pierwsza perspektywa finansowa skupiła się na wzmacnianiu parku taborowego, przypomniano. Jednym z pierwszych zakupów z wykorzystaniem funduszy były elektryczne zespoły trakcyjne ED250 (Pendolino). Pojawienie się nowych pociągów na polskich torach pozwoliło na stworzenie nowej kategorii usług - Express InterCity Premium. Oprócz Pendolino, zakupiono po 20 jednostek PesaDART i FLIRT, modernizowane były też wagony i lokomotywy.

Od 2014 roku realizowane są dwa projekty, które częściowo finansowane są z funduszy unijnych. Projekty inwestycyjne „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” i „Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektów to ponad 2,5 mld zł brutto, a poziom dofinansowania to ponad 1,01 mld zł. Do końca br. PKP Intercity otrzyma 907 mln zł, co stanowi blisko 90% dofinansowania dla obu projektów, podano także.

Park taborowy przewoźnika wzmocniło m.in. 355 zmodernizowanych wagonów, a wśród nich m.in. wagony przedziałowe i bezprzedziałowe oraz wagony COMBO, które zwiększają dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnościami i pozwalają na podróże z rowerem. Z wykorzystaniem dofinansowania PKP Intercity zakupiło też 20 lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin i zmodernizowało 13 lokomotyw spalinowych.

Środki unijne pozwalają też na modernizację i rozbudowę infrastruktury przewoźnika, czyli stacji postojowych. Zakończyły się przebudowy bocznic w Olsztynie i Kołobrzegu, postępują też prace modernizacyjne na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Bocznica w Krakowie zyska zmodernizowaną sieć sprężonego powietrza i instalację wodną. Trwa już trzeci etap modernizacji stacji postojowej Wrocław Główny, a w ostatnich tygodniach rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów. Podobny obiekt działa już w Warszawie, a kolejna myjnia powstanie w Krakowie. Łącznie PKP Intercity będzie dysponować 7 ekologicznymi obiektami, które pozwolą na utrzymanie taboru w czystości. Stacja postojowa Warszawa Olszynka Grochowska dzięki dofinansowaniu zyskała urządzenia myjące i tokarkę podtorową. Korzystając z unijnych funduszy, PKP Intercity zakupiło też 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie, wymienia PKP IC.

Realizowany przez nas od kilku lat największy w historii program inwestycyjny przynosi coraz wyższą jakość podróżowania dla pasażerów oraz stały rozwój spółki. Pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich mają w tym duży udział. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby efektywnie z nich korzystać. Z myślą o dalszych inwestycjach na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania kolejnych środków unijnych - zadeklarował członek zarządu Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: Polska i Francja z umową na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych

CZYTAJ TEŻ: Majątek 20 najbogatszych Ukraińców zmalał o blisko połowę