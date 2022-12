Będzie nowy pakiet rozwiązań ws. patologii na rynku mieszkaniowym

W styczniu przedstawimy nowy pakiet rozwiązań ws. patologii na rynku mieszkaniowym - zapowiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mamy siedem rozwiązań, które ograniczą patologie m.in. w tzw. patodeweloperce - dodał.

Szef resortu rozwoju i technologii zapowiedział w środę podczas audycji internetowej „Rzeczpospolitej”, że w styczniu przedstawi nowy pakiet rozwiązań, dotyczący elementów, „które są pewnym problemem na rynku”.

Pierwsze to są instytucje finansowe, które skupują mieszkania, drugie to są pustostany, trzecie to jest najem okazjonalny. Te elementy muszą być rozwiązane; plus, oczywiście skupowanie mieszkań” - wskazał Waldemar Buda. Wyjaśnił, że ma na myśli zarówno fundusze, jak i tych, którzy kupują lokale hurtowo, „w sensie nawet prywatnym”, „czyli osoba prywatna ma 7., 10., 11. mieszkanie”.