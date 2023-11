Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zauważył wyraźny wzrost eksportu pojazdów silnikowych i ich komponentów z Niemiec do Kirgistanu, kraju znajdującego się w sferze wpływów Rosji.

Szef resortu cyfryzacji dostrzegł wyraźny skok wskaźnika eksportu niemieckich pojazdów i ich części do kraju sąsiadującego z Rosją, w okresie między 2022 a 2023 rokiem.

Cieszyński przedstawił wykres, obejmujący różnorodne produkty (tu Niemcy nie są jedynym przykładem), lecz to branża motoryzacyjna rzuca się w oczy najbardziej. W kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie, ten szczególny segment może wzbudzać pewne kontrowersje.

Eksport mimo sankcji?

Niemieccy politycy lubią pouczać Polskę na temat rządów prawa. Jak widać polegają one na tym, że niemieccy producenci aut mają prawo zarabiać na sprzedaży do kacapków bez względu na to, czy obowiązują sankcje, napisał Janusz Cieszyński.