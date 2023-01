Luksus drożeje! Ekskluzywność musi kosztować

Znanym markom jak Hermes, Chanel czy Louis Vuitton kryzys nie jest straszny. Choć w 2022 roku podniosły ceny swoich torebek, to klientów nie brakowało. W tym roku będzie jeszcze drożej.

Ani groźba recesji ani wizja kryzysu energetycznego w Europie nie osłabiła popytu na luksusową galanterię. Na przykład podwyżki cen torebek – obserwowane od zakończenia pandemii, które w ubiegłym – 2022 roku także miały miejsce, nie odstraszyły klientów. I wiele wskazuje na to, że w Nowym Roku będzie podobnie.

Producent toreb Birkin Hermes już kilka tygodni temu zapowiedział podwyżki cen o 5 – 10 procent w 2023 r. Jeden najbardziej popularnych modeli zdrożeje do 8.140 euro (z 7,4 tys. euro). Powód to rosnące koszty i wahania kursów walut, znacznie większe niż w przeszłości. Firma, która odnotowała gwałtowny wzrost w trzecim kwartale 2022 roku, rozwiała obawy, że obserwowany boom w branży po COVID 19 może zatrzymać recesja. Szefowie firmy Hermes, która sprzedaje swoje torebki po ponad 10 tys. dolarów i ma kolejki chętnych klientów, postanowili nawet ograniczyć nieco produkcję, by zachować ekskluzywność.