Netflix: Zmiany we współdzieleniu kont. To warto wiedzieć

Wraz z przyjściem 2023 roku zmienia się także sposób współdzielenia kont na Netfliksie

Platforma nie będzie pobierała w Polsce opłat za korzystanie z konta przez kilka osób, ale ma za to inny sposób - kody weryfikacyjne.

O ile dla samych użytkowników współdzielenie kont jest wygodnym sposobem na korzystanie z Netfliksa, to sama platforma uznaje to już za problem. Z jednego abonamentu premium mogą korzystać jednocześnie cztery osoby w czterech różnych miejscach, a rachunek płaci tylko jedna.

Jak tłumaczy portal Wirtualne Media - dla platformy kluczowy jest fakt wspólnego zamieszkania przez osoby korzystające z jednego konta. To one tworzą zdefiniowane „gospodarstwo domowe Netflix”. Abonament jednego gospodarstwa „jest powiązany z urządzeniami właściciela konta głównego oraz urządzeniami używanymi przez inne osoby zamieszkujące”. Do identyfikacji, kto korzysta z konta, Netflix identyfikuje informacji takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność na koncie. Czyli jednym słowem - prawdopodobnie kluczowe będą adresy IP i same adresy zamieszkania.

Następnie główny właściciel konta otrzyma czterocyfrowy kod, który będzie musiał udostępnić innemu użytkownikowi. A ten będzie miał piętnaście minut na wpisanie kodu.

Czytaj też: Netflix stawia na Polskę: ogłasza kolejne inwestycje

Wirtualne Media/KG