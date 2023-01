Obajtek: Teraz uruchomili się rosyjscy agenci w opozycji

Podczas przedstawiania strategii inwestycyjnej PKN Orlen w środę prezes Daniel Obajtek mocno odniósł się do opozycji oraz wskazał dość jasno, że w tej chwili i w tej sprawie właśnie uruchomiła się w Polsce rosyjska agentura.

Daniel Obajtek zaznaczył, przy skandalicznych aferach związanych z wielkimi transakcjami za czasów PO żadne przypadkowe „kartki z umów” „nie latały”.

Czy państwo nie widzą ręki rosyjskiej w tym wszystkim? To nie jest śmieszne drodzy państwo, to jest ręka rosyjska. Nie ma partnera innego, który chce i może w Polsce inwestować. To atak na osłabienie polskiej pozycji i polskiej gospodarki. – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.