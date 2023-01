PGE z pozwoleniem na budowę farmy fotowoltaicznej

Grupa PGE otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej Kleszczów o mocy 50 MW, która powstanie w województwie łódzkim do końca 2024 r. na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów

Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych w Grupie PGE. W tym roku mamy w planach budowę także kolejnych 24 instalacji. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Ich łączna moc wyniesie ok 180 MW - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.