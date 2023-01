Soboń: wystąpienie recesji w Polsce jest wykluczone

Gospodarka będzie spowalniać w 2023 roku i prawdopodobnie wzrost gospodarczy utrzyma się w okolicach 1%, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Według niego, wystąpienie recesji w Polsce w br. jest wykluczone

Rok 2023 będzie rokiem zwalniającej gospodarki, ale nie ma mowy o recesji. Przewidujemy [w ustawie budżetowej], że wzrost gospodarczy to 1,7%. Nie sądzę, by było to tak ostre hamowanie - powiedział Soboń w rozmowie z „Telewizją wPolsce”.

Przy zakładanym wzroście inwestycji publicznych z kilku powodów, dodatkowych, ekstra wydatków na zbrojenia, ale przy wykorzystaniu wszystkich środków europejskich, w tym także środków z KPO, gdyż oznaczają dodatkowe punkty procentowe - nawet 0,6 pkt proc. w 2023 r. w naszym rozwoju gospodarczym jesteśmy w stanie utrzymać taką dynamikę gospodarczą jaka jest optymalna w sensie najwyższego, możliwego poziomu w sytuacji spowolnienia gospodarczego, ale nie sądzę, byśmy zeszli poniżej 1% [wzrostu PKB] - powiedział wiceminister.