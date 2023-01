Mocne słowa Grzegorza Biereckiego do senatorów KO w czasie debaty o budżecie: Państwu drzewa las zasłaniają

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wprowadziła szereg poprawek do nowelizacji ustawy o CIT, która ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022. Większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, głosami senatorów PO odrzucono m. in. poprawki do ustawy proponowane przez Krajową Radę Spółdzielczą