Uwaga kierowcy! Wróci możliwość kasowania punktów karnych

W tym roku szykują się kolejne ważne zmiany dla kierowców. Przywrócona zostanie możliwość kasowania punktów karnych. Już wiadomo, jakie są procedury i opłaty za otrzymanie drugiej szansy. Jest jednak inny sposób, aby w ogóle nie tracić nerwów, a do tego fortuny na mandaty. Wystarczy bezpiecznie jeździć. A jeśli zainstalujesz bezpłatną nawigację z modułem LINK4 Kasa Wraca, będziesz mógł dodatkowo w nagrodę otrzymać zwrot nawet 30 proc. wartości opłaconej polisy.

Możliwość kasowania punktów karnych przywraca rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. W przypadku uzbierania kompletu 24 punktów karnych (a w sytuacji kierowców z rocznym stażem 20 punktów), będzie szansa, aby się zrehabilitować. Może to być korzystne i przede wszystkim tańsze rozwiązanie, aby zachować prawo jazdy. Inaczej po przekroczeniu limitu utracisz uprawnienia do kierowania pojazdem i aby móc je odzyskać, będziesz musiał ponownie odbyć pełny kurs w szkole nauki jazdy, a potem przystąpić do egzaminu i go zdać.

28 godzin szkolenia

Do 17 września ubiegłego roku istniała możliwość kursów reedukacyjnych, które kasowały 6 punktów karnych. Wtedy koszt takich zajęć wynosił 350 zł. Teraz nowe przepisy podwyższają kwotę szkolenia do 500 zł, ale dają możliwość wyczyszczenia konta do zera.

Według rozporządzenia, szkolenie to 28 godzin wykładów i zajęć warsztatowych. Rozłożone będzie ono na 4 dni. P o odbyciu kursu będziesz musiał nadal uważać, ponieważ jeśli w ciągu 5 lat od jego zakończenia znów uzbierasz 24 punkty, stracisz prawo jazdy i będziesz musiał powtarzać całą procedurę jego uzyskania od nowa.

Kiedy startują kursy?

Tak zarobisz z aplikacją LINK4 Kasa Wraca

Jest tylko jedna rada, aby nie tracić fortuny i prawa jazdy. To kierowanie zgodnie z przepisami i wyobraźnią. Bezpieczna jazda po prostu się opłaca. W LINK4 możesz zyskać dodatkowo nagrodę! Wykupując ubezpieczenie OC lub OC/AC, uzyskujesz darmowy dostęp do aplikacji z nawigacją samochodową NaviExpert. Do nawigacji dołączony jest moduł LINK4 Kasa Wraca. To właśnie on podczas aktywnego korzystania z map będzie sprawdzał styl Twojej jazdy

Aplikacja bierze pod uwagę kilka czynników:

– przekroczenia prędkości (liczbę przekroczeń na danym dystansie w terenie zabudowanym i niezabudowanym),

– liczbę gwałtownych przyspieszeń i hamowań, także ich siłę, czas trwania i częstotliwość oraz średni dystans pokonany w ciągu dnia i nocy.

Zasady są proste: ubezpieczyciel wypłaci Ci premię za każdy miesiąc bezpiecznej jazdy. Roczna premia może wynieść nawet 30 proc. wartości zapłaconej składki na ubezpieczenie. Do tej pory łącznie wypłacono kierowcom już prawie 4,6 miliona złotych!

Aby otrzymać nagrodę za bezpieczną jazdę, wystarczy, że przejedziesz samochodem z włączoną nawigacją i modułem LINK4 Kasa Wraca minimum 200 km w miesiącu (w tym czasie uruchamiając aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów). Każdy, spośród 11 miesięcy analizowanych przez ubezpieczyciela w ciągu roku, jest rozliczany oddzielnie, a zwrot składki jest sumą miesięcznych premii i zostanie wypłacony po zakończeniu polisy.

Dane są bezpieczne

Podczas korzystania z aplikacji LINK4 Kasa Wraca, możesz być spokojny o poufne dane. LINK4 nie przekazuje takich informacji ani policji, ani innym firmom ubezpieczeniowym. Jeśli zdarzy Ci się naruszyć przepisy drogowe, nie zapłacisz też wyższej składki ubezpieczeniowej – po prostu nie otrzymasz nagrody. Program premiuje bezpiecznych kierowców, natomiast nie karze tych, którzy preferują bardziej dynamiczny styl prowadzenia samochodu.

Ubezpieczenie komunikacyjne LINK4 wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami telematycznymi jest dostępne u agentów ubezpieczeniowych współpracujących z LINK4, przez telefon (22) 444 44 44 oraz poprzez stronę link4.pl/naviexpert.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.