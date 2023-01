Polityk SPD apeluje o dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard

Polityk partii SPD, przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Bundestagu Michael Roth wzywa do szybkiej decyzji partnerów międzynarodowych w sprawie ewentualnej dostawy na Ukrainę czołgów bojowych typu Leopard, odwołuje się przy tym do polskiej propozycji, by nie robić tego w pojedynkę

Uważam, że ważne jest, aby jak najszybciej uzgodniono, jak partnerzy podejdą do kwestii czołgów – powiedział polityk SPD w piątek w radiu Deutschlandfunk.

Obecnie widzi „duży ruch” w tej sprawie. Mamy zapowiedzi od naszych brytyjskich partnerów, że mogą dostarczyć czołgi, ale otrzymaliśmy też jasny sygnał z Warszawy, że nie powinno się to odbywać w pojedynkę, ale w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami – powiedział Roth. „Teraz o tym rozmawiamy. W każdym razie nie słyszałem +nie+ od rządu federalnego. Nie widzę żadnych czerwonych linii, jeśli chodzi o systemy uzbrojenia”.

PAP/mt