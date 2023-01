Europa szykuje odpowiedź dla Ameryki

Przewodniczący Rady Europejskiej przyłącza się do francuskiej ofensywy na rzecz planu wsparcia europejskiego przemysłu, który ma być odpowiedzią na program pomocowy Joe Bidena dla amerykańskiej gospodarki. Jeśli pomysły z Paryża zyskają poparcie w unii, powstanie fundusz suwerenności i poluzowane zostaną zasady pomocy państwowej dla biznesu.

O pomyśle utworzenia takiego funduszu Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel pisze na łamach portalu w Politico. Fundusz Suwerenności UE miałby być przeznaczony „na inwestycje kapitałowe w nowe i strategicznie ważne projekty w dziedzinie zielonej energii, technologii cyfrowej i obrony”. Zaś „podstawą takiego projektu może być Europejski Bank Inwestycyjny”. Według Michela, „fundusz ten pobudziłby prywatne inwestycje i umożliwił likwidację luk inwestycyjnych, które osłabiają długoterminowy wzrost, a także generowałby bogactwo”. Fundusz Suwerenności to tylko jeden z pomysłów. Charles Michel pisze także o konieczności zmian zasad pomocy publicznej obowiązujących w UE tak, by państwa członkowskie miały większą swobodę w jej udzielaniu przedsiębiorstwom. Proponuje również, by kraje zyskały „większą elastyczność” w wydatkowaniu funduszy z budżetu unijnego i pakietu odbudowy po pandemii. Zwłaszcza że zdecydowana większość tych środków pozostaje niewykorzystana ze względu na skomplikowane procedury.) Kolejny pomysł to rozszerzenie programu stworzonego w czasie pandemii, by ograniczyć ryzyko bezrobocia. Zdaniem przewodniczącego Rady Europejskiej „dałoby to wszystkim państwom członkowskim dostęp do przystępnych pożyczek w celu wsparcia ich przedsiębiorstw i pracowników”.

Opinia Charlesa Michela ukazała się tuż po tym, jak w ubiegły piątek portal ujawnił informacje na temat zaproponowanej przez władze Francji strategii „Made in Europe”. Zawiera ona propozycje zbieżne z tymi, jakie opisał Przewodniczący Rady Europejskiej Na początku stycznia do tych propozycji i przeciwdziałania skutkom wprowadzenia amerykańskiego programu pomocowego (IRA) nawoływał unijny komisarz ds. przemysłu Thierry Breton. Komisarz odwiedził kilka europejskich stolic. Był także w Warszawie, gdzie spotkał się premierem Mateuszem Morawieckim.

Zapewne w ciągu kilku tygodni okaże się, jaka ostatecznie będzie odpowiedź Unii Europejskiej na amerykański program IRA, który zakłada gigantyczne wsparcie dla przemysłu zielonych technologii w USA. Najpierw szefowa KE Ursula von der Leyen 1 lutego ma przedstawić propozycje i będą one głównym lub jednym z głównych tematów spotkania przywódców UE w kilka dni później.

Agnieszka Łakoma (na podst. Politico)

