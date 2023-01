Bitwa z aktywistami! Greta Thunberg w rękach policji

Niemiecka policja poinformowała we wtorek, że aresztowała szwedzką działaczką klimatyczną Gretę Thunberg. Przebywała ona na terenie wioski Luetzerath, gdzie w sobotę doszło do gwałtownych starć aktywistów z policją.

Według policji Thunberg została zatrzymana wraz z grupą aktywistów we wtorek podczas kolejnego protestu przeciwko wyburzeniu wioski Luetzerath, gdzie gigant energetyczny RWE chce wznowić wydobycie węgla.

Rzecznik policji w regionie powiedział, że nie jest jeszcze jasne, co stanie się z Thunberg, która w zeszłym tygodniu dołączyła do protestujących w Luetzerath. W sobotę doszło tam do starć aktywistów z policją, podczas których kilkadziesiąt osób zostało rannych.