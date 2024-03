Pod Sejmem starcia policji z protestującymi [ZDJĘCIA]

W trakcie środowych protestów rolniczych w Warszawie doszło do starć manifestantów z policją. W stronę policji rzucano kostką brukową, a służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Demonstrujący ok. 15.30 zaczęli się rozchodzić.

Protest rolników, w którym brali udział również m.in. przedstawiciele „Solidarności” oraz leśnicy rozpoczął się przed południem pod siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Grupa manifestujących były obecna także epod budynkiem Sejmu.

Manifestujący mieli ze sobą flagi narodowe i transparenty. Pojawił się też traktor. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestujący palili race, używali petard hukowych. Część rac rzucono także w policję i w kierunku budynku kancelarii premiera.

Demonstranci w centrum Warszawy / autor: PAP/Paweł Supernak

Następnie manifestanci zaczęli się przemieszczać pod Sejm.

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański przekazał w rozmowie z PAP, że w środę odbyły się dwa zgromadzenia - leśników i rolników. Dodał, że rolnicy idąc pod Sejm chcieli połączyć się z protestującymi leśnikami i myśliwymi, a następnie przekazać petycję.

„Zgromadzenie rolników skończyło się o godzinie 13” - dodał.

Kordon policji spycha demonstrantów / autor: PAP/Paweł Supernak

Kordon policji spycha demonstrantów / autor: PAP/Paweł Supernak

Interwencja policji w okolicach Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak

Doszło jednak do starć z policją pod budynkiem Sejmu. W stronę służb rzucane były kostki brukowe. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym.

Bezpośrednie starcie policji z demonstrantami / autor: PAP/Paweł Supernak

Policja uzywa gazu łzawiacego / autor: PAP/Paweł Supernak

Na ulicach przed parlamentem pojawiły się również armatki wodne, a trasy były blokowane przez kordony policji. Demonstranci skupili się wówczas pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Moment zatrzymania przez policjantów demonstranta z flagą / autor: PAP/Paweł Supernak

Policjanci z zatrzymanym demonstrantem / autor: PAP/Paweł Supernak

Ok. godz. 15 policja poinformowała manifestujących, że zgromadzenie jest nielegalne i wezwała uczestników do rozejścia się. Do opuszczenia miejsca protestu wezwani zostali również przebywający tam parlamentarzyści. Na miejscu widoczni byli przedstawiciele Konfederacji. Można było również zaobserwować, że służby dokonywały zatrzymań niektórych osób.

Policja wypycha demonstrujących spod budynku Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak

Demonstranci ok. 15.30 zaczęli powoli się rozchodzić.

