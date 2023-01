Analitycy: Polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie

Z uwagi na wysoką bazę porównawczą, w pierwszym kwartale dynamika PKB będzie ujemna, ale w dalszej części roku powinna znajdować się powyżej 1 proc. Mimo osłabienia koniunktury polską gospodarkę czeka relatywnie miękkie lądowanie – prognozują ekonomiści banku BNP Paribas.

Według zaktualizowanych prognoz ekonomistów banku BNP Paribas, polska gospodarka w 2023 r. zwiększy się o 0,5 proc. Z uwagi na wysoką bazę porównawczą – w ich opinii – w pierwszym kwartale roczna dynamika PKB będzie ujemna, ale w dalszej części roku powinna znajdować się powyżej 1 proc.

Czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, pomimo wysokiej inflacji, powinna być konsumpcja gospodarstw domowych, która wzrośnie o 0,8 proc. oraz eksport netto – stwierdzono w opublikowanym w środę raporcie BNP Paribas „Polska – perspektywy gospodarcze na 2023 rok. Miękkie lądowanie z możliwymi turbulencjami”.

Analitycy banku uważają, że mimo osłabienia koniunktury, polską gospodarkę czeka relatywnie miękkie lądowanie. W 2023 r. zakładają wzrost bezrobocia na ok. 0,5-1 p.p. w skali roku, co oznacza, że poziom zatrudnienia będzie dalej wysoki i będzie czynnikiem wspierającym konsumpcję oraz szybkie odbicie aktywności gospodarczej. Z uwagi na to przewidują, że w 2024 roku PKB Polski zwiększy się o 3 proc.