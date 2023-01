Polsat przegrał z Play. Musi przepraszać przez dwa tygodnie!

Telewizja Polsat jest zobowiązana do publikowania przeprosin wobec przez 14 dni przed głównym wydaniem Wydarzeń w Polsat News

Jest to efekt wyroku sądu, a dotyczył emitowanych pasków informacyjnych. Niektóre wpisy miały promować sieć Plus, czyli jednego z konkurentów rynkowych Play.

Telewizja Polsat przeprasza operatora sieci Play – spółkę P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za działania polegające na emisji na paskach informacyjnych w kanale Polsat News reklamy usług sieci telefonii komórkowej Plus w sposób sugerujący, że stanowią one neutralną informację, co stanowiło naruszenie zasad uczciwej konkurencji – głosi napis na białym ekranie, napisany czarną czcionką.

Jak wiadomo, sieć telekomunikacyjna Plus należy do jednej grupy z Polsatem. Nadawcy są zobowiązani do informowania, gdy dochodzi do lokowania produktu. Zabrakło tego w przypadku kooperacji Plusa z Polsat News.

