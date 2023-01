Orlen finalizuje zakup stacji paliw w Niemczech

Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Stacje powiększą sieć koncernu do 604 obiektów - podał PKN Orlen w czwartek. Dotychczas stacje koncernu w Niemczech zlokalizowane były przede wszystkim w zachodnich i północnych landach.

„Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii” - ogłosił w czwartek PKN Orlen. Koncern podkreślił w komunikacie, że realizacja transakcji powiększy jego sieć do 604 obiektów i uzupełni jej geograficzny zasięg, gdyż dotychczas stacje paliwowe Grupy Orlen zlokalizowane były przede wszystkim w zachodnich i północnych krajach związkowych Niemiec.

„Finalizujemy zakup 17 stacji w południowych Niemczech. Transakcję finansujemy ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotosu. Dzięki temu przyspieszamy rozwój niemieckiej sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni” - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek we wpisie na Twitterze.

Jak przypomniał w komunikacie PKN Orlen, zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern do 2030 r. „będzie posiadał 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej”, przy czym udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.

Czytaj też: PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu dla MŚP

PAP/kp