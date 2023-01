Nie uprawiasz sportu? Te schorzenia czekają twój organizm

Ludzkie ciało jest tak zaprojektowane, że potrzebuje ruchu. Cała nasza biomechanika jest wręcz stworzona abyśmy się poruszali

Niestety w obecnych czasach, przy wciąż zmieniającym się świecie poruszamy się coraz mniej. Zamiast spaceru wolimy poleżeć na kanapie, wszędzie jeździmy samochodem czy za każdym razem wybieramy windę zamiast schodów. Brak aktywności fizycznej prędko da o sobie znać i równie szybko zaczną się problemy zdrowotne.

Na równi z innymi czynnikami

Bierny tryb życia porównywalnie zwiększa ryzyko szybszego wystąpienia niektórych schorzeń, tak samo jak zła dieta, stosowanie używek czy stres. Brak aktywności ruchowej niezwykle mocno odznacza się w przypadku zaburzeń psychicznych. Zwiększajmy w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Alzheimera o 82% oraz depresji nawet o 150%. Skąd taki wniosek?

W międzynarodowym badaniu przeprowadzonym w 17 krajach, w którym badano 130 000 osób, wykazano, że ćwicząc pięć razy w tygodniu tylko po 30 minut jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć przedwczesną śmierć oraz współistnienie innych chorób. I nie ważne czy byłby to zwykły spacer, chodzenie na siłownię lub też wykonywanie codziennych czynności domowych, takich jak pranie czy sprzątanie. Jednak taka ilość aktywności fizycznej to minimum. Stwierdzono ponadto, że nie istnieje górna granica, po przekroczeniu której negatywnie odbije się to na naszym zdrowiu. Na przestrzeni lat brano pod uwagę również inne istotne aspekty naszego stylu życia. Obecnie wszyscy są zgodni, że nawet krótki i mało intensywny ruch jest lepszy niż żaden. Na co dzień nie każdy ma czas i chęci na poruszanie się, ale na szczęście nikt tego od nas nie wymaga. W zupełności wystarczy codzienny spacer. Według WHO codziennie powinniśmy spędzać w ruchu przyjemniej 30 minut.

Dłuższy czas i większa intensywność

Dla niektórych codzienne ćwiczenie powyżej półtora czy nawet dwóch godzin wydaje się nie do pomyślenia. Pamiętajmy, żeby szukać takiej aktywności fizycznej, która sprawia nam radość i nie zmusza nas do pakowania torby, pójścia na siłownię i przebierania się. Szczęśliwi posiadacze psów mają o tyle łatwiej, że są zobowiązani do wyprowadzania swojego pupila na spacery. Podobnie w przypadku, gdy mamy wózek z dzieckiem. Dlaczego by nie wybrać się z koleżanką na spacer lub też pobawić się z dzieckiem a placu zabaw? Rak piersi

Krótki i intensywny trening, w którym podwyższamy swoje tętno, zwiększamy przepływ krwi oraz szybciej oddychamy potrafi aktywować takie szlaki molekularne i sygnalizację genów, że taki wysiłek jest w stanie zmniejszyć o połowę ryzyko powstania guza.

Zdrowie psychiczne

Aktywność fizyczna bezpośrednio wpływa na pracę naszego mózgu. W badaniach brano pod lupę, w jaki sposób może ona polepszyć nasze samopoczucie, a także zapobiec chorobom psychicznym. Każda aktywność fizyczna jest w stanie w taki sposób wpływać na nasze neurony, że zmniejszamy stopień natężenia różnego rodzaju lęków oraz fobii. Ponadto poprzez wiele przemian biochemicznych hamujemy rozwój depresji oraz zapewniamy sobie zdrowie na lata.

Nadwaga, otyłość i insulinooporność

Glukoza służąca jako nasze główne źródło energii jest potrzebna do pracy mięśni i innych narządów. W momencie zbyt dużej konsumpcji cukru oraz braku aktywności fizycznej, glukoza nie jest „zużywana”. W konsekwencji rozwija się nadwaga i insulinooporność. Nasza waga naturalnie wzrośnie, a to jest przyczynkiem do wystąpienia innych chorób cywilizacyjnych.

Rusz się! Wystarczy pół godziny dziennie.

Filip SIódmiak