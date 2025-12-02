Weto "ustawy łańcuchowej". Prezydent: "jest źle napisana"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. Zapowiedział też własny projekt w tej sprawie. Swoją decyzję zakomunikował za pośrednictwem nagrania.

Karol Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to tzw. ustawa łańcuchowa jest źle napisana.

Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że głowa państwa podpisała dziś trzy ustawy: nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nowelizację ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, jak również nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Weto zostało zastosowane zaś do tzw. ustawy łańcuchowej.

Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych - Prezydent RP Karol Nawrocki o swoich decyzjach dotyczących tzw. ustawy o hodowli zwierząt na futra i tzw. ustawy łańcuchowej — czytamy w opisie.

pap, jb