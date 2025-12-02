Żołnierze otrzymają podwyżki. Ich zarobki sięgną 10 tys. zł

Od stycznia 2026 roku żołnierze Wojska Polskiego będą mogli liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Choć nie będą one spektakularne, średnia płaca wojskowych przekroczy 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Od stycznia 2026 roku, tak jak w innych częściach administracji państwowej, podstawowe pensje żołnierzy wzrosną o 3 proc. Oznacza to, że kwota bazowa, na której oblicza się wynagrodzenie wojskowych, wzrośnie z 2194,21 zł do 2259,01 zł brutto.

Obok podstawowego uposażenia, żołnierze mogą liczyć na szereg dodatków, w tym nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, a także „trzynastkę” – dodatkowe wynagrodzenie na poziomie około 830 zł brutto rocznie.

Ile zarobią?

Zgodnie z informacjami podanymi przez forsal.pl, w przyszłym roku żołnierze otrzymają następujące podwyżki wynagrodzeń:

- Szeregowy: jego pensja wzrośnie o 198 zł, osiągając 6489 zł brutto, czyli około 5000 zł „na rękę”.

- Starszy szeregowy i szeregowy specjalista: ich pensje wyniosą odpowiednio 6705 zł i 7035 zł brutto, czyli także wzrosną o około 200 zł.

- Podoficerowie również dostaną wyższe wynagrodzenie. Oto szczegóły:

- Kapral: 7468 zł brutto (wzrost o 218 zł),

- Plutonowy: 7684 zł brutto (wzrost o 224 zł),

- Sierżant: 7787 zł brutto (wzrost o 227 zł),

- Chorąży: 8436 zł brutto (wzrost o 246 zł).

Nowe rozporządzenie zakłada również wyższe dodatki dla niektórych grup zawodowych, w tym dla pilotów wojskowych, którzy wykonują specjalistyczne loty bojowe.

gov, interiabiznes, jb