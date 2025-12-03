Karpie ratują święta. O dziwo, nie zdrożały!

Okazuje się, że ceny karpi przed Bożym Narodzeniem nie wzrosły – mimo rosnących kosztów produkcji, rybacy utrzymali je na poziomie około 48 złotych za kilogram, z kolei filety kosztują 56 złotych, a więc analogicznie, jak rok wcześniej. To zaskoczenie, bo w poprzednich latach ceny przed świętami rosły regularnie.

Hodowcy przyznają, że susza i zimny maj zmniejszyły odłowy, jednak zapewniają, że ryb na święta nie zabraknie, a stabilizacja cen trzyletnich karpi o typowej wadze da wytchnienie napiętym domowym budżetom.

Jednocześnie przypominają o przepisach zakazujących niehumanitarnego traktowania żywych karpi – za znęcanie się nad nimi grozi do trzech lat bezwzględnego więzienia, a przy szczególnym okrucieństwie nawet do pięciu lat.

Grzegorz Szafranicec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

