Karpie ratują święta. O dziwo, nie zdrożały!
Okazuje się, że ceny karpi przed Bożym Narodzeniem nie wzrosły – mimo rosnących kosztów produkcji, rybacy utrzymali je na poziomie około 48 złotych za kilogram, z kolei filety kosztują 56 złotych, a więc analogicznie, jak rok wcześniej. To zaskoczenie, bo w poprzednich latach ceny przed świętami rosły regularnie.
Hodowcy przyznają, że susza i zimny maj zmniejszyły odłowy, jednak zapewniają, że ryb na święta nie zabraknie, a stabilizacja cen trzyletnich karpi o typowej wadze da wytchnienie napiętym domowym budżetom.
Jednocześnie przypominają o przepisach zakazujących niehumanitarnego traktowania żywych karpi – za znęcanie się nad nimi grozi do trzech lat bezwzględnego więzienia, a przy szczególnym okrucieństwie nawet do pięciu lat.
Grzegorz Szafranicec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?
Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?
Srebro wyszło z cienia. Bije rekord za rekordem
»»Rząd Tuska dramatycznie zadłuża Polskę! – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.