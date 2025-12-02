Nawrocki już podpisał. Fenomenalne wieści dla kierowców
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, która wprowadza kilka ułatwień dla kierowców. Oto one
Wnioski online
Największą zmianą jest możliwość składania wniosku o rejestrację online, np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dla tych, którzy wolą załatwić sprawy osobiście, opcja ta nadal pozostaje dostępna.
Koniec z uciążliwymi tablicami rejestracyjnymi
Znika także obowiązek dostarczania tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu – wystarczy oświadczenie o ich czytelności. Dodatkowo, jeśli auto ma wpis o przeglądzie w Centralnej Ewidencji Pojazdów, nie będzie trzeba dostarczać papierowego potwierdzenia. Wprowadzenie systemu AVI ma przyspieszyć proces rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy.
Wydłużenie terminu rejestracji do 60 dni
Zmiany obejmują także wydłużenie terminu rejestracji pojazdu odziedziczonego z 30 do 60 dni. Z kolei osoby holujące przyczepy nie będą musiały przeprowadzać dodatkowych badań technicznych, jeśli pojazd jest fabrycznie przystosowany do montażu haka.
Zmiany już niebawem
Większość zmian wejdzie w życie za pół roku, ale możliwość składania wniosków online będzie dostępna dopiero od 18 stycznia 2027 roku.
wpolsce24, jb
