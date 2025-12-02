Informacje
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Pixabay
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Pixabay

Nawrocki już podpisał. Fenomenalne wieści dla kierowców

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 grudnia 2025, 14:07

    Aktualizacja: 2 grudnia 2025, 14:26

  • Powiększ tekst

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, która wprowadza kilka ułatwień dla kierowców. Oto one

Wnioski online

Największą zmianą jest możliwość składania wniosku o rejestrację online, np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dla tych, którzy wolą załatwić sprawy osobiście, opcja ta nadal pozostaje dostępna.

Koniec z uciążliwymi tablicami rejestracyjnymi

Znika także obowiązek dostarczania tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu – wystarczy oświadczenie o ich czytelności. Dodatkowo, jeśli auto ma wpis o przeglądzie w Centralnej Ewidencji Pojazdów, nie będzie trzeba dostarczać papierowego potwierdzenia. Wprowadzenie systemu AVI ma przyspieszyć proces rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy.

Wydłużenie terminu rejestracji do 60 dni

Zmiany obejmują także wydłużenie terminu rejestracji pojazdu odziedziczonego z 30 do 60 dni. Z kolei osoby holujące przyczepy nie będą musiały przeprowadzać dodatkowych badań technicznych, jeśli pojazd jest fabrycznie przystosowany do montażu haka.

Zmiany już niebawem

Większość zmian wejdzie w życie za pół roku, ale możliwość składania wniosków online będzie dostępna dopiero od 18 stycznia 2027 roku.

wpolsce24, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych