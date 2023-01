Tauron proponuje porozumienie Rafako

Tauron Wytwarzanie ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia z Rafako w sporze dotyczącym bloku 910 MW w Jaworznie - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej prezes spółki energetycznej Trajan Szuladziński

Cały czas mam nadzieję, że my dojdziemy do porozumienia z Rafako. (…) Spółka jest przygotowana również na wariant negatywny, to znaczy gdybyśmy musieli dalej prowadzić pracę związane z pełnym oddaniem bloku bez tego wykonawcy. Ale naszym zamiarem (…) jest to, abyśmy dokończyli kontrakt z Rafako - powiedział prezes firmy Tauron Wytwarzanie.

Podkreślił, że cały czas ma nadzieję, że rozmowy z Rafako „przyniosą konkretny efekt”. „Jeżeli druga strona podejdzie do nich konstruktywnie, to jestem przekonany, że tak będzie” - stwierdził Szuladziński. „Mam nadzieję, że będziemy faktycznie rozmawiali o bloku, o tym co trzeba z nim zrobić, a nie przerzucali się tego typu argumentacją” - dodał.

Prezes Szuladziński ocenił, że to niestety „pewne wady konstrukcyjne, niedostrojenie tego bloku, nieusunięcie wad” jest generalnym problemem, a nie węgiel, jaki w tym bloku się spala.

Jeżeli nasz partner nie poradzi sobie z sytuacją biznesową, my jesteśmy bardzo głęboko zainteresowani współpracą, nie tylko z firmami podwykonawczymi - bo z nimi współpracujemy, ale również z pracownikami tejże spółki. Mam nadzieję jednak, że zarząd naszego partnera jest w stanie tę sytuację wyprowadzić - powiedział szef Tauronu Wytwarzanie.

Dodał, że we wtorek rozpoczną się mediacje pomiędzy spółkami.

PAP/KG