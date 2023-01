Cztery postanowienia noworoczne 2023 dla internautów

W ubiegłym roku miliony osób padło ofiarą cyberprzestępców tracąc cenne dane, a nierzadko też środki finansowe

Bitdefender, dostawca systemów bezpieczeństwa IT, doradza jak zachowywać się w cyberprzestrzeni, aby w bieżącym roku nie dać się przechytrzyć hakerom.

Nowy rok jest doskonałą okazją do wyznaczania sobie nowych celów. Niektórzy chcą zmienić dietę, inni postanawiają, że zaczną chodzić na siłownie. Dlaczego w noworocznych postanowieniach nie uwzględnić praktyk dotyczących cyfrowego bezpieczeństwa? Specjaliści z firmy Bitdefender zachęcają, aby wraz z 2023 rokiem stosować się do czterech zasad, które pozwolą chronić swoją prywatność i finanse przed cyberprzestępcami.

1. Nie używaj tych samych haseł do kont osobistych i firmowych

Używaj silnych, unikalnych haseł, aby zabezpieczyć swoje konta internetowe przed złośliwymi przejęciami i oszustwami. Tylko takie hasła stanowią skuteczną, pierwszą linię obrony przed próbami włamań i dostępem do danych osobowych finansowych.

Ustal zasady zarządzania hasłami, korzystając z menedżera haseł oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest Bitdefender Password Manager, który między innymi automatycznie generuje hasła, zapisuje dane logowania, automatycznie uzupełnia złożone sekwencje.

2. Nadaj priorytet cyfrowej tożsamości, monitorując swój ślad online

Duża aktywność w Internecie sprawia, że zostawiasz za sobą wiele cyfrowych śladów, które przestępcy mogą wykorzystać do naruszenia bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Tego typu informacje stanowią podstawę rozmaitych działań cyberprzestępczych. Dlatego musisz ograniczać do niezbędnego minimum ilość danych udostępnianych online. W praktyce oznacza to likwidację starych, nieużywanych kont oraz regularne przeglądanie ustawień prywatności. Uzupełnij narzędzia do cyberochrony o usługę monitorowania tożsamości cyfrowej.

3. Zobowiąż się do ochrony swoich urządzeń i danych przed cyberatakami

Rok 2022 przyniósł kilka bolesnych lekcji na temat cyberbezpieczeństwa. Jak się okazuje ofiarami cyberataków są zarówno użytkownicy indywidualni, jak i koncerny. Dlatego każdy użytkownik Internetu powinien posiadać odpowiednie narzędzia zabezpieczające przed phishingiem, oprogramowaniem szpiegującym, trojanami czy ransomwarem. Bitdefender zaleca stosowanie ochronę wielowarstwową, aby chronić wszystkie urządzenia przed cyberzagrożeniami.

4. Bądź anonimowy w Internecie dzięki wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Wirtualna sieć prywatna jest niezbędnym narzędziem do ochrony tożsamości i prywatności, czyniąc cię anonimowym za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu. Sieć VPN zaszyfruje Twój ruch, kierując go przez specjalny serwer z dala od szpiegów i wścibskich oczu, w tym dostawców usług internetowych, hakerów i agencji rządowych.

Mat.Pras./KG