Procedowanie projektu ws. ograniczeń zakupu mieszkań

Projekt dotyczący ograniczeń w nabywaniu mieszkań powinien być procedowany na Radzie Ministrów w najbliższych tygodniach, stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mogą się w nim jeszcze pojawić znaczące zmiany.

Dyskusja trwa. Ja skierowałem projekt taki bazowy, będzie dyskusja na ten temat w najbliższych dniach, myślę też kwestia polityczna tego rozstrzygnięcia. […] Najbliższe tygodnie - czy to będzie kolejna Rada Ministrów za tydzień we wtorek, czy jeszcze kolejna, to ciężko mi powiedzieć. [….] Wiem, że ma to swój priorytet i powinno być dość szybko procedowane, powiedział Buda w Radiu Wnet.