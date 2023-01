Opinia: "Dla flipperów będzie to cios"

„Dla flipperów będzie to cios”, powiedział Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, komentując zapowiedź premiera dotyczącą wprowadzenia nowego podatku od inwestycyjnego handlu mieszkaniami.

W przypadku podatku wprowadzonego przez rząd, flipperzy mogą ograniczyć sprzedaż mieszkań. 6 proc. podatek na inwestorów długoterminowych nie wpłynie. Przerzucą ten koszt na kupujących lub wynegocjują cenę przy zawieranych kontraktach z dostawcami. Ale gdy mówimy o osobach, którzy kupują mieszkania, po to by za kilka tygodni czy miesięcy je sprzedać, to ten podatek zrobi dużą różnicę.