Globalna awaria Microsoft 365. Nie działa poczta i Teams

Usługi Microsoftu - Teams, Skype, Outlook i OneDrive - nie działają. Kłopoty zgłaszają nie tylko mieszkańcy Polski, ale też wielu innych krajów, w tym również w USA. Dotychczas pojawiło się tysiące zgłoszeń z całego świata. O co chodzi?

W środę 25 stycznia około godziny 8:00 wystąpiła poważna awaria, która dotknęła usługi Microsoft 365. Użytkownicy zgłaszają błędy i problemy z dostępem do poszczególnych usług i aplikacji na różnego rodzaju serwisach. Problemy są o tyle poważne, że dotyczą m.in. programów kluczowych dla funkcjonowania współczesnych firm. Trudności mają osoby korzystające m.in. z:

• centrum pracy w zespole – Teams,

• poczty Outlook,

• intranetu SharePoint,

• chmury OneDrive.

Na awarię zareagował także sam zainteresowany, czyli firma Microsoft, publikując na swoim oficjalnym koncie na Twitterze informację o zapoznaniu się z trudnościami i sprawdzaniu przyczyn.

Badamy problemy mające wpływ na wiele usług platformy Microsoft 365. Więcej informacji można znaleźć w centrum administracyjnym pod numerem MO502273, podaje na oficjalnym koncie na Twitterze.

Co ciekawe, użytkownikom polecono sprawdzać stan tych działań za pośrednictwem MO502273, a to wymaga dostępu do strony administracyjnej Microsoft. Ta jednak właśnie z powodu awarii, jest jednak obecnie… niedostępna. Pozostało nam więc czekać na jak najszybsze naprawienie problemów, a korzystający z usług Microsoft chwilowo zmuszeni są, aby poszukać alternatywnych rozwiązań na czas trwania awarii.

gra, jb