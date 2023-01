Pfizer! Myślę, że to tak się zaczęło

Dyrektor Pfizera: “Myślimy o spowodowaniu nowych mutacjach wirusów, abyśmy mogli prewencyjnie opracowywać nowe szczepionki”.

Dyrektor firmy Pfizer Jordon Walker podczas randki przedstawił program badawczy Pfizera. Zdradził przy okazji, że gigant farmaceutyczny „rozważa” mutację wirusa Covid w celu „zapobiegawczego” opracowania nowych szczepionek.

Czy Pfizer myśli o mutacjach COVID-19?

Jedną z rzeczy, które badamy, jest na przykład, dlaczego nie stworzymy nowych mutacji wirusa, abyśmy mogli zapobiegawczo opracować nowe szczepionki, prawda? Musimy więc to zrobić. Jeśli jednak to zrobimy, istnieje ryzyko, jak możesz sobie wyobrazić – nikt nie chce, aby firma farmaceutyczna mutowała wirusy.

Nie mów nikomu. Obiecaj mi, że nikomu nie powiesz. Sposób, w jaki (eksperyment) działałby, polegałby na tym, że wszczepilibyśmy wirusa małpom i pozwolilibyśmy im sukcesywnie zarażać się nawzajem, a następnie pobieralibyśmy od nich seryjne próbki. Musisz być bardzo kontrolowany, aby upewnić się, że ten wirus, który mutujemy, nie tworzy czegoś, co rozprzestrzenia się wszędzie. Podejrzewam, że w ten sposób wirus zaczął się w Wuhan, jeśli mam być szczery. To nie ma sensu, że ten wirus pojawił się znikąd. To jest głupie.

Z tego, co słyszałem, oni optymalizują proces mutacji COVID], ale robią to powoli, ponieważ wszyscy są bardzo ostrożni – oczywiście nie chcą go zbytnio przyspieszać. Myślę, że próbują to zrobić również w celach badawczych, ponieważ oczywiście nie chcesz ogłosić, że odkrywasz przyszłe mutacje.