Szef MEiN: ponad 400 tys. laptopów dla nauczycieli

Do nauczycieli trafi ponad 400 tys. laptopów, poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek w niedzielnym wywiadzie w Polsat News m.in. najpierw przypomniał o rządowym programie zakupu 370 tys. laptopów uczniom IV klas szkół podstawowych. Celem zakupu ma być wyrównanie szans uczniów do dostępu do nowoczesnych technologii.

To jest projekt, który będzie nam towarzyszył od 1 września 2023 r przez kolejne lata. Każdorazowo uczniowie, którzy będą przystępowali do nauki w czwartej klasie szkoły podstawowej, będą dostawali laptop na własność, by mogli rozwijać się przy pomocy nowoczesnych urządzeń, podkreślił Czarnek.