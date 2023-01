Premier: obniżymy ceny biletów PKP

W ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy doprowadzić do tego, aby nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki pytany był o efekty rozmów w sprawie obniżek cen biletów kolejowych.

Trwają prace nad przekazaniem dodatkowych środki z budżetu państwa polskiego dla PKP, aby zrekompensować podwyżki cen energii elektrycznej, poinformował premier. Doprowadzimy do tego, by nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach, zapewnił.